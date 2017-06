Air Miles double le plafond de dépense quotidienne de milles Argent

LoyaltyOne, l’entreprise derrière le programme de récompense Air Miles, a annoncé lundi que ses adhérents pourront désormais dépenser l’équivalent de 100 $ en milles Argent par jour en magasin, contre 50 $ auparavant.

En mars dernier, l’entreprise avait dû suspendre son programme Argent Air Miles après avoir détecté des «activités anormales sur un petit nombre de transactions». Les transactions avaient repris en magasin au début du mois d’avril, avec un plafond de 50 $ par jour, soit l’équivalent de 475 milles Argent.

Le nouveau plafond de 100 $ ne s’applique toutefois pas pour les transactions chez Shell, qui sont limitées à 60 $.

L’achat de cartes-cadeaux à l’aide de milles Argent demeure également impossible.

Dans un communiqué, LoyaltyOne a expliqué que le rehaussement du plafond est rendu possible grâce à l’amélioration de sa capacité à lutter contre les fraudes. «Nous sommes convaincus que les améliorations apportées à nos capacités numériques et à nos processus spécialisés de détection de la fraude offriront une sécurité accrue pour les adhérents et leur compte d’adhérent, de façon à s’assurer qu’ils puissent obtenir et utiliser leurs milles Argent en toute sécurité», a fait valoir Blair Cameron, le président du programme de récompense Air Miles.

L’achat de bons d’achat électroniques en ligne avec des milles Argent n’est pas touché par ces mesures. La portion Rêves d’Air Milles, qui permet d’échanger des milles contre des articles ou des voyages, n’est pas touchée non plus par ces limitations.