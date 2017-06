Une sympathisante de l’EI promet de récidiver si elle est libérée

Une femme ayant portée allégeance au groupe État islamique (EI) a promis, lors d’une apparition en cour lundi, de tenter à nouveau de s’attaquer à de simples citoyens si elle est libérée, a rapporté Global News.

Au début du mois, Rehab Dughmosh s’est présentée dans un magasin Canadian Tire de Toronto, où elle a tenté de frapper des employés et clients avec un bâton de golf, en proférant des menaces. La femme, qui portait un niqab et un bandana avec un symbole de l’EI, aurait ensuite sorti un couteau, avant d’être maîtrisée par les employés et des policiers.

De passage en cour lundi, la femme de 32 ans, qui s’exprime en arabe, a assuré qu’elle tenterait «encore et encore» de s’attaquer à des gens. «Je voulais blesser ces personnes», a-t-elle lancé. «Je crois seulement en la loi islamique. Je veux faire révoquer ma citoyenneté canadienne», a ajouté la sympathisante de l’EI.

Rehab Dughmosh est notamment accusé de voies de fait, de menaces de mort, d’agression armée et de possession d’arme dans le but de commettre un crime.