Chantal Racette ne lâche pas le morceau

Un mois après la tutelle imposée par le SCFP national au syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, l'ex-présidente, Chantal Racette, a voulu renverser la procédure au cours des derniers jours, a appris TVA Nouvelles.

Mme Racette, une opposante à la tutelle, s'est servie de son droit de contestation qui a été entendue la semaine dernière, à Ottawa, par le SCFP national. Or, après délibération, le conseil exécutif national du SCFP a maintenu la tutelle de la section locale 301.

La tutelle est en vigueur depuis le 31 mai dernier. Un administrateur national a été nommé pour assumer les fonctions des dirigeants locaux et assurer le bon fonctionnement du syndicat, pour une période indéterminée.

«L’administrateur relève du président national et du Conseil exécutif national du SCFP et exercera son autorité pour résoudre de graves difficultés de fonctionnement au sein de la section locale. Il a toute autorité pour diriger les affaires du syndicat et assurer la continuité des services aux membres de la section locale 301 et leur représentation syndicale. Une fois que les problèmes internes auront été réglés, de nouvelles élections auront lieu et la direction locale des affaires du syndicat sera rétablie avec un nouveau conseil exécutif élu», avait-on écrit dans un communiqué.