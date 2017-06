Contrebande de tabac : amendes de 810 000 $ pour quatre personnes

Quatre personnes ont écopé d’amendes totales de 810 000 $ pour contrebande de tabac, a annoncé Revenu Québec, lundi.

Michel Harnois de Contrecoeur a droit à la facture la plus salée puisqu’il doit payer environ 579 000 $. Lors d’une opération menée par la Gendarmerie royale du Canada en février 2011, 1,79 million de cigarettes de contrebande avaient été saisies sur le lieu d’une de ses résidences à Rivière-Beaudette en Montérégie. Ce tabac avait été saisi et détruit. Le coupable a 12 mois pour rembourser ce montant.

De son côté, Trina Skye de Kahnawake doit payer 86 750 $ pour avoir eu 250 000 cigarettes de contrebande dans son véhicule en février 2012. Même chose pour Marnie-Anne Jorgensen d’Akwasasne en Ontario et Dione Autumn Lafrance de Hogansburgh dans l’État de New York qui ont été épinglées avec respectivement 200 000 et 220 000 cigarettes dans leur véhicule.

Jorgensen a écopé d’une amende de 70 400 contre 76 940 $ pour Lafrance. Ces deux femmes avaient été arrêtées dans le cadre de l’opération ACCES de la Sûreté du Québec, menée en collaboration avec la GRC de Salaberry-de-Valleyfield en février 2012.

Les trois femmes ont vu leur véhicule être saisi. Leur permis de conduire a aussi été révoqué pour un mois. Leur tabac illégal a été confisqué et détruit, a précisé Revenu Québec par communiqué.