Couillard veut plus de véhicules électriques ou hybrides pour ses ministres

Le gouvernement a dévoilé lundi son plan d’action pour la mise en place de sa politique énergétique 2030. Une politique qui prévoit toujours de faire augmenter le nombre de véhicules électriques à 100 000 d’ici trois ans. Pourtant, le gouvernement est loin de montrer l’exemple.

Sur une flotte de 40 véhicules protocolaires destinée aux ministres, seulement deux sont hybrides ou rechargeables. Le premier ministre répétait jeudi dernier: «C'est pour ça que la politique de transition énergétique est si importante; c'est pour ça, l'appel que je fais aux Québécois de choisir des véhicules électriques ou électriques rechargeables devient de plus en plus valable et cohérent.»

Le centre de gestion de l'équipement roulant qui relève du ministère des Transports souligne qu'on vient de commander deux Chrysler Pacifica Hybride.

Donc, pour une flotte d'une quarantaine de véhicules, il y en aura 10% d'hybrides ou rechargeables disponibles pour les ministres. «Pour moi-même, a souligné Philipe Couillard depuis Chambord, au Lac-Saint-Jean, l'équipe est en train de tester un véhicule hybride rechargeable pour mes déplacements à court rayon. J'ai hâte! Je ne peux pas me promener partout dans le Québec et parler aux gens d'acheter des véhicules électriques ou électriques rechargeables et ne pas montrer que le gouvernement lui-même fait un effort. On est dans cette direction pour l'ensemble du parc automobile du gouvernement», insiste le premier ministre.

Tout est une question de sécurité, souligne le ministère des Transports.

«Les véhicules qui sont choisis, il y a des notions de sécurité, d'espace, de confort qui rentrent en ligne de compte. Actuellement, dans le parc, il n'y en a pas beaucoup, mais ça augmente», affirme Guillaume Paradis, coordonateur des relations médias au MTQ.

La Norvège a déjà dépassé l'objectif que se donne le gouvernement Couillard pour 2020 avec plus de 100 000 véhicules électriques immatriculés pour une population de 4 millions d'habitants, deux fois moins que le Québec. Au 31 mai dernier, il y avait 16 200 véhicules électriques ou hybrides immatriculés au Québec.

Une flotte à 700 000 $

En 2016, cette flotte protocolaire du gouvernement du Québec a coûté plus de 765 000 dollars aux contribuables québécois. Les 40 véhicules ont parcouru plus de 2 238 000 kilomètres, soit environ 56 000 par véhicule.

Le véhicule le plus utilisé par les ministres est le Toyota Sienna XLE (AWD) à traction intégrale, qui représente 20 véhicules utilisés sur 40. Le centre de gestion des équipements roulant du MTQ loue le Sienna 2100 dollars par mois, une location qui prévoit l’amortissement et les coûts d’entretien des sept véhicules de réserves.

La location du même véhicule pour trois ans par un particulier coûterait environ 900 dollars par mois, avec plan d'entretien complet. «À 2100 dollars par mois, ils sont entretenus, ont une couverture d'assurance et sont immatriculés. C'est un forfait tout inclus pour des véhicules qui circulent beaucoup», justifie Guillaume Paradis du MTQ.