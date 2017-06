Mortalité alarmante chez les baleines noires

L'inquiétude augmente dans la communauté scientifique, alors que le nombre de baleines noires retrouvées mortes en quelques jours s'élève maintenant à six dans le golfe du Saint-Laurent.

On ignore pour le moment la cause de ces décès, mais Pêches et Océans Canada estime que cette situation sans précédent est «très préoccupante», d’autant plus que la baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en voie de disparition.

Les principales causes de mortalité sont les collisions avec les navires de la marine marchande et les prises accidentelles dans les filets des pêcheurs, rappelle Robert Michaud, du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM). Mais «maintenant, on fait face à une situation un peu particulière. Six carcasses, c’est beaucoup plus que ce qu’on retrouve habituellement dans toute une année sur l’ensemble de l’aire de répartition des baleines noires», qui s’étend de la Floride jusqu’au golfe du Saint-Laurent, a déclaré le président du GREMM en entrevue sur les ondes de LCN, lundi.

La situation est alarmante, puisqu’en moyenne dans le golfe, on en retrouve deux carcasses par année, alors pour comprendre ce qui a mené à cette hécatombe, «les scientifiques [...] sont à la course aux échantillons».

«Est-ce que ces animaux-là ont été exposés à des biotoxines?» se demande le scientifique, selon qui l’hypothèse est à l’étude. En 2008, le fleuve avait traversé un épisode de mortalité attribuable à une algue toxique, qui faisait périr baleines, poissons et oiseaux qui y étaient exposés.

L’idéal serait de ramener les carcasses sur la terre ferme pour pouvoir les étudier, mais l’opération s’avère complexe. «C’est pour ça que les collègues de Pêches et Océans Canada ont effectué des patrouilles», relate M. Michaud, qui ajoute que des chercheurs se sont même retrouvés sur les dos des baleines pour pouvoir y faire des prélèvements, une situation peu banale.

Les carcasses ont été retrouvées dans le golfe, «dans un grand triangle entre le Nouveau-Brunswick, la Gaspésie et les Îles de la Madeleine».

Tout n’est pas sombre: plusieurs baleines noires ont été aperçues, bien vivantes, dans le secteur. Par ailleurs, leur nombre a beaucoup augmenté, passant de 300 spécimens dans l’ensemble de l’Atlantique au début des années 90 à 500 de nos jours. On observe aussi leur retour dans le golfe du Saint-Laurent.

«Mais les mortalités [des derniers jours] n’ont rien d’une bonne nouvelle», conclut le spécialiste du GREMM.