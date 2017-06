Deux scouts parcourront 500 kilomètres à pied en un mois

Deux jeunes scouts se donnent 30 jours pour réaliser une randonnée de 500 kilomètres qui les mènera de Montréal à Ottawa.

François Lépine-Cossette, 18 ans, et Camille Bélanger, 16 ans, passeront par Mont-Tremblant et Mont-Laurier en empruntant le sentier Transcanadien pour se rendre dans la Capitale fédérale.

Cette excursion est la deuxième partie d’une expédition ayant commencé l’année dernière où les randonneurs ont parcouru 1000 kilomètres en 50 jours.

L’idée de parcourir le Québec à pied est venue à M. Lépine-Cossette alors qu’il cherchait une façon de voyager autrement.

«Je me cherchais une aventure», a-t-il résumé.

Mme Bélanger ne faisait pas partie des trois personnes qui ont réalisé 1000 kilomètres l'an dernier, mais elle a tellement aimé les trois semaines qu’elle a passées à marcher qu’elle a décidé d'embarquer dans l'aventure cette année.

Selon elle, ce voyage est une belle façon de montrer aux gens de sa génération comment il est important de se dépasser et de se sortir de «sa petite routine».

«Par les jeunes, pour les jeunes»

Pour M. Lépine-Cossette, cette deuxième randonnée est non seulement la finalité du projet de l’an dernier, mais aussi une façon d’inspirer les jeunes de la province.

«Je veux qu’ils [les jeunes] réalisent qu’il faut croire en ce qu’on dit», a expliqué M. Lépine-Cossette en soulignant que pour lui, cette marche démontre comment les jeunes peuvent aussi réaliser des projets concrets en travaillant fort.

Lors de la préparation de sa première excursion, le manque de crédibilité associé à son jeune âge rendait ses démarches difficiles selon lui.

Il raconte notamment comment certaines organisations ne voulaient tout simplement pas prendre le temps de le rencontrer ou que certains demandaient de rencontrer un adulte pour discuter du projet malgré le fait qu’il organisait lui-même le tout.

Pour organiser la randonnée de cette année et tous ses événements, les deux jeunes ont travaillé en moyenne plus de cinq heures par semaine toute l’année durant, en plus d’aller à l’école.