Good Charlotte en spectacle au Festivent

Le groupe américain Good Charlotte complète la programmation du Festivent de Lévis. La formation des frères Benji et Joel Madden sera en spectacle le 4 août au parc Champigny.

Il restait un seul soir de spectacle dont on ne connaissait pas l'identité des artistes, mais le directeur de la programmation Sébastien Huot avait promis une soirée rock. Il en a fait l'annonce lundi, via les réseaux sociaux.

Good Charlotte s'ajoute donc à Vance Joy (1er août), Milky Chance (2 août), The Australian Pink Floyd Show (3 août), le spectacle de «La Voix» (5 août) et le groupe Sublime with Rome (6 août). Pour son 35e anniversaire, le Festivent s'offre donc un sixième soir de spectacle.

Le groupe originaire du Maryland était en spectacle ce weekend au Rockfest de Montebello. Good Charlotte ne s'était pas produit au Québec depuis au moins 10 ans. Leur dernier et sixième album, «Youth Authority», a été lancé l'été dernier après une pause de quelques années.

Le Festivent de Lévis aura lieu du 1er au 6 août.