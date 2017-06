«Lâchés lousses», un concept «complètement éclaté»

L’animateur Charles Lafortune et l’hypnotiseur Messmer commencent cette semaine à enregistrer les premières émissions de «Lâchés lousses», un concept qui promet d’être «complètement loufoque».

Écoutez ci-dessus l'entrevue avec Messmer et Charles Lafortune

Pour ce nouveau rendez-vous télévisuel, Charles Lafortune promet un «grand variété». Dans chaque émission, quatre concurrents vont devoir réaliser des épreuves et des performances, le tout sous hypnose. Et bien sûr, Messmer leur a implanté des contraintes bien particulières pour pimenter le tout...

«C’est hallucinant de voir leurs réactions, parce que ça va très, très loin, reconnait celui qu’on surnomme «Le Fascinateur». [...] Ça va être complètement loufoque dans tous les numéros qu’on va faire.»

Plus de 1000 personnes se sont présentées aux auditions et, du nombre, une cinquantaine de participants ont été sélectionnés. Dans la population, entre 10 et 15 % des gens réagissent très bien à l’hypnose, et ce sont ceux-ci que la production est allée chercher.

«On a trouvé des gens colorés, avec des personnalités différentes, explique Messmer. Avec l’hypnose, on va faire ressortir leur personnalité encore plus.»

L’état second dans lequel les participants se trouvent risque de pousser l’animateur à devoir improviser beaucoup, un défi qui ne fait pas peur à Charles Lafortune. Cette situation complique toutefois la tâche au personnel technique, comme les caméramans, parce qu’on ne sait jamais ce qui va se passer sur scène... ou dans la salle!

«Ça va bouger beaucoup sur le plateau, dans le public aussi, prévoit Messmer. Le public va être interpellé, va être appelé à intervenir. C’est complètement éclaté et on va s’amuser avec ça.»

Il a aussi été possible d’apprendre que des artistes seront invités lors des émissions. Ces derniers ne seront toutefois pas hypnotisés, mais agiront à titre de complice, afin que le tout devienne encore plus loufoque. Fous rires garantis.