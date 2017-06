Le «Groupe des cinq» réuni à Ottawa

Importante réunion pour la communauté internationale du renseignement cette semaine: le «Groupe des cinq», mieux connu sous le nom de «Five Eyes», se rencontre à Ottawa aujourd'hui et demain.

États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni : ces cinq pays ont un accord de partage de renseignements de sécurité. Des représentants de chacun de ces pays sont donc réunis dans la capitale canadienne pour discuter d’enjeux de sécurité.

Pour l’occasion, deux des hommes forts du président Trump, le secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly et le procureur général Jeff Sessions, se sont déplacés au nord de la frontière.

Le gouvernement Trudeau a pour sa part envoyé à la rencontre les ministres de la Justice (Jody Wilson-Raybould), de l’Immigration (Ahmed D. Hussen) et de la Sécurité publique (Ralph Goodale).

De gros enjeux sont au menu : prévention de la radicalisation, lutte au terrorisme et la cybersécurité. Toutefois, le monde du renseignement et de l’espionnage étant ce qu’il est, il sera difficile de savoir ce qui a été discuté et décidé lors de la rencontre. On ne s’attend donc pas à un point de presse ou à un communiqué de presse en fin de journée mardi.

Une rencontre aura aussi lieu entre John Kelly et Ralph Goodale au sujet de la sécurité aux frontières, entre autres en raison de l’attaque survenue au Michigan la semaine dernière. Rappelons que le principal suspect, un Montréalais nommé Amor Ftouhi, aurait traversé à une douane terrestre avant d’aller poignarder un policier à l’aéroport de Flint.

À ce sujet, le ministre Goodale a assuré que les autorités américaines ne resserreront pas la frontière entre les deux pays.