Le meurtrier de Julie Boisvenu pourrait demander sa libération

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, dont la fille a été tuée en 2002, craint que le meurtrier s'apprête à demander une révision judiciaire.

Reconnu coupable du meurtre prémédité de Julie Boisvenu, Hugo Bernier aurait le droit de demander, dès l'automne, d'être éligible à une libération conditionnelle plus tôt que prévu.

Le 23 juin 2002, Julie Boisvenu a été enlevée en plein coeur du centre-ville de Sherbrooke. La jeune femme a été violée, séquestrée et son corps abandonné dans un fossé.

Bernier a été arrêté à Montréal le 21 septembre et accusé deux jours plus tard. Au terme du procès, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans en octobre 2004.

En septembre prochain, il se sera écoulé 15 ans depuis son arrestation en 2002. Selon les anciennes règles, avant la réforme de 2012 du gouvernement conservateur, tout détenu condamné à la prison à vie a le droit après 15 ans de demander à un jury de réviser son dossier.

Le but de cette révision judiciaire est de faire abaisser la période d'éligibilité à une libération.

Selon les informations qu'a obtenues Pierre-Hugues Boisvenu, Bernier serait sur le point de faire cette demande et aurait même mandaté une avocate.

Après sa condamnation, Bernier a tenté de faire renverser son verdict. Le sénateur craint que le meurtrier de sa fille puisse finalement obtenir sa libération

«Il a été en appel, ç'a été refusé. Il a été jusqu'en Cour suprême et aussi ç'a été refusé. On a comme l'impression que c'était hier et on devrait, l'automne prochain, retourner dans les procédures judiciaires pour le maintenir en dedans», explique M. Boisvenu.

«Il a commencé son programme de réhabilitation huit ans après qu'il ait reçu sa sentence. Ce n'est pas un individu qui a montré une grande capacité de réhabilitation», affirme le sénateur.

La révision judiciaire se fait devant juge de la Cour supérieure devant qui il faut présenter les arguments favorisant la libération de l'accusé.

Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour l'instant puisqu'aucune demande officielle n'a été déposée.