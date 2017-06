Les Backstreet Boys de retour à Québec

À 10 jours du début du Festival d’été, «Le Journal de Québec» met la table pour le 50e anniversaire de l’événement en proposant des entrevues reliées à cette édition anniversaire, qui démarre le 6 juillet.

Parmi les événements de la 50e édition qui marqueront assurément le FEQ cette année, notons la venue des Backstreet Boys (BSB). Après 24 ans de carrière, les BSB s’amènent ici dans un contexte de renouveau: leur première série de 26 concerts sur la Strip, à Las Vegas, a affiché complet avant même de commencer, au printemps dernier.

Le «boys band» le plus populaire de la planète, qui a vendu 130 millions d’albums partout dans le monde, sera de passage dans la capitale pour une rare fois depuis la folie des années 1990.

Si, en 1998, ils avaient fait escale ici cinq fois en deux ans, ils ne sont revenus qu’en 2008 au Pavillon de la Jeunesse, devant une foule plutôt maigre.

On aime se rappeler l’histoire d’amour qu’entretiennent Nick Carter, Brian Littrell, Kevin Richardson, A.J. McLean et Howie Dorough avec le Québec puisque leur succès en sol québécois a été un tremplin vers les États-Unis et la reconnaissance mondiale.

La première visite

«Pour eux, le Québec a été une plaque tournante», rappelle Stéphane Drolet, qui était à l’époque relationniste pour BMG Sony. Il a été aux premières loges de la folie qui entourait le groupe, originaire d’Orlando. Quel a été l’élément déclencheur de toute cette folie?

«C’est simple, dit-il. Le premier extrait était ¨We've Got It Going On¨ et ensuite ça a déboulé. C’est arrivé en novembre 1995 et comme il y avait de l’action autour d’eux, on a eu la bonne idée de les faire venir pour de la promotion en février 1996.»

Une prestation et une séance de signature étaient prévues au centre commercial Place Vertu. On attendait, au mieux, quelques centaines de personnes.

«Quand je suis arrivé, j’ai vu de nombreux fans faire la file. Il faisait très froid, c’était plein de monde à 10 h et notre événement était à 13 h. Il y a eu 5000 personnes», se souvient-il avec précision.

L’événement phare des Backstreet Boys a été, selon Stéphane Drolet, le concert au Festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu quelques mois plus tard. Certains avancent qu’il y avait plus de 80 000 personnes.

Il raconte qu’au Québec les Backstreet Boys se faisaient «courir après dans les rues» et «avaient de la difficulté à sortir de leur hôtel.»

Une longue carrière

Lorsqu’on tente de percer le mystère de leur longévité, la réponse de Stéphane Drolet est bien simple.

«Ce qu’il faut retenir de ces cinq gars-là, c’est leur éthique irréprochable de travail, dit celui qui les a côtoyés de très près. Ils ont un talent certain, des chansons de qualité et un incroyable respect pour leurs fans.»

«Et aujourd’hui, quand tu vas voir un groupe, tu veux des succès. Or, les Backstreet Boys en ont tellement eu! Ça fait que leurs concerts sont très forts. Ce sera tout un événement au Festival d’été.»