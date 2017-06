Alors que les cas de mérule pleureuse se multiplient au Québec, les propriétaires affectés sont tenus dans le noir quant aux intentions du gouvernement, déplore l’Association Mérule Pleureuse Québec.

La mérule pleureuse, communément appelée «le cancer du bâtiment», est un champignon méconnu qui se propage au bois, le faisant pourrir et attaquant l'intégrité des bâtiments.

L’Association a été créée grâce aux démarches de Maxime Bovin et de sa conjointe Marie-Hélène Cauchon. Ce couple de Saint-Marcellin, près de Rimouski, a dû abandonner sa maison après avoir découvert en 2014 que la résidence était contaminée par le champignon.

En septembre, la maison a finalement été détruite et le site décontaminé. Québec a payé pour cette démolition, qui était considérée comme un projet-pilote. Le couple, qui souhaite obtenir le statut de sinistré, doit malgré tout continuer de payer une hypothèque pour encore 17 ans

Selon Maxime Boivin, qui recense sur son site internet les cas de contamination à la mérule pleureuse, on dénombre 175 cas au Québec depuis 2010, dont 7 à 8 dans l’Est-du-Québec.

Un rapport du comité interministériel sur la contamination à la mérule pleureuse, qui doit permettre d’orienter les actions du gouvernement vis-à-vis de cette problématique, sera déposé au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, cette semaine.

M. Boivin espère que ce gouvernement, à la lumière de ce rapport, décidera d’aider les propriétaires. «Si les propriétaires n’ont pas accès à une aide financière, les gens vont souvent traiter [leur demeure] par eux-mêmes et faire les choses sans trop suivre les normes et le protocole, donc vraiment une aide financière est nécessaire pour aider ces propriétaires qui doivent se reloger et qui doivent payer pour des travaux de décontamination et de démolition et aussi reconstruire par la suite. Sans aide financière, ça va être le chaos dans les prochaines années», a expliqué Maxime Boivin.

Le député péquiste de Rimouski, Harold Lebel, qui s’est porté à la défense du couple de Saint-Marcellin, souhaite que le rapport soit rendu public.

«Il faut que ce soit déposé publiquement, il faut que les gens comme Maxime Boivin et tous les autres qui sont aux prises avec cette problématique puissent voir les résultats et sachent ce que le gouvernement entend faire. Si vous avez été voir le site web de Maxime, c’est plus étendu qu’on pense», a affirmé M. Lebel.