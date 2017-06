Magnotta se marie aujourd'hui

L’homme avec qui Luka Rocco Magnotta va se marier lundi est lui aussi un meurtrier en plus d’être décrit comme un suprématiste blanc.

Anthony Jolin, 36 ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité en 2006 pour avoir poignardé avec un codétenu un Noir de 30 ans, Kevin Whynder, alors que ce dernier prenait une douche.

Les faits se sont déroulés à l’établissement de l’Atlantique, une prison à sécurité maximale située à Renous, au Nouveau-Brunswick.

À l’époque, Jolin purgeait déjà une peine d’emprisonnement de six ans pour un vol à main armée. Il a été transféré depuis dans un autre établissement à haute sécurité à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, où le mariage doit avoir lieu.

Suprématiste blanc

Même si les motivations derrière ce meurtre restent floues, des personnes citées par le média «Halifax Examiner» suggèrent qu’Anthony Jolin et son complice pourraient être des suprématistes blancs.

«Dans le temps, à [l’Établissement de l’Atlantique] les Noirs étaient traités de façon terrible, explique un détenu cité par le «Halifax Examiner». On ne s’en souvient pas, mais Whynder a été tué par deux suprématistes blancs.»

Pas de célébrations

Les réjouissances entourant le mariage, où la mère de Magnotta servira de témoin, pourraient être de courte durée pour les deux détenus.

«Services correctionnels Canada ne permet en aucun cas que l’union soit consommée et n’accepte pas les demandes de cohabitation pour les détenus», a indiqué au Toronto Sun un porte-parole de l’organisme fédéral, Avely Serin.

Luka Rocco Magnotta, né Eric Clinton Kirk Newman, purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant au moins 25 ans pour le meurtre de l’étudiant chinois Jun Lin.

En plus de ce crime, il avait été reconnu coupable d’outrages à un cadavre, de production et de distribution de matériel obscène, d’utilisation illégale de la poste et de harcèlement envers le premier ministre canadien, Stephen Harper, et des membres du Parlement.