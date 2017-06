Moisson Québec recevra de la viande de supermarchés de la région

Pour la première fois, les supermarchés de la région de Québec se joignent à un programme organisé afin de remettre leurs viandes à Moisson Québec.

Près de 840 000 kilos de denrées supplémentaires seront ainsi récupérés par Moisson Québec dans le cadre du Programme de récupération en supermarché (PRS) plutôt que d’être acheminés aux différents sites d’enfouissement, soit l’équivalent de 5 960 000 $. De ce nombre, 40 % seront des «protéines de viande», comblant ainsi un besoin criant.

«C’est vraiment majeur», s'est enthousiasmée la directrice générale de Moisson-Québec, Élaine Côté, lors d’un point de presse, lundi, au cours duquel Recyc-Québec a annoncé une aide financière de plus de 350 000 $. «Actuellement, on est à 2,8 millions de kilos, donc c’est le tiers qu’on pense aller chercher et c’est en qualité, en variété et en protéine. 40 % vont être des protéines de viandes [...]. Ce sont des denrées qui étaient difficiles à recevoir.»

Il faut dire que les protéines et la viande représentaient un maigre pourcentage des denrées recueillies par Moisson Québec, qui en récoltait entre 2 % et 7 % annuellement par le biais de surplus de grandes entreprises, notamment.

Or, la mise en place du PRS changerait la donne puisque les supermarchés participants remettront leurs viandes et protéines encore propres à la consommation, mais qu’ils ne peuvent plus vendre en succursale. Moisson Québec emboîte ainsi le pas à Montréal, qui a développé le projet pilote.

Pour le moment, une quinzaine de supermarchés parmi les trois grandes bannières y ont adhéré et l’organisme espère en compter quarante d’ici un an.

À terme, Moisson Québec recueillera 4 000 bacs de denrées par semaine, ce qui force la mise en place d’une toute nouvelle logistique. «Il a falloir les ouvrir pour trier les denrées. Il faut les laver après chaque utilisation et ces denrées-là, on va les chercher directement chez le détaillant avec un camion réfrigéré», a expliqué Mme Côté, qui soutient qu’une vingtaine de bénévoles supplémentaire serait nécessaire. «Le tri est fait ici. [La division en portion] de l’ensemble des denrées est fait tout en respectant la chaîne de froid et la traçabilité. [...] Ces denrées-là sont transférées à notre entrepôt de la rue Hertz et données immédiatement aux groupes», a ajouté celle qui estime les pertes à «4 %».

Ainsi, l’organisme a du se doter d’un second entrepôt pour y remiser les nouvelles denrées qui seront recueillies grâce au Programme de récupération en supermarché, en plus de procéder à l’achat de chambres froides et de congélation, d’une chambre de tri et d’un camion réfrigéré de 28 pieds, ce qui représente des investissements totaux de près de 450 000 $.

«Il y avait vraiment urgence d’agir parce qu’on avait de moins en moins de denrées et de plus en plus de gens qui ont besoin d’aide alimentaire», a soulevé la directrice générale de l’organisme, qui vient en aide à 38 000 personnes dans le besoin chaque mois dans la région. «Quand on aura une quarantaine de détaillants, pour chaque dollar qu’on va dépenser, on va retourner l’équivalent de 18 $ en denrées dans les familles.»

Afin de s’assurer de la viabilité du PRS, Moisson Québec a mené un projet pilote ces 18 derniers mois dans la région et les sept détaillants participants ont fourni chacun 21 000 kilos de denrées.