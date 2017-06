Nintendo annonce la sortie de la SNES Classic

Après plusieurs mois de rumeurs, Nintendo confirme que la console Super Nintendo aura sa propre édition spéciale comme la NES: la SNES Classic Edition!

La console aura 21 jeux, dont «Super Mario World», «Donkey Kong Country», «Final Fantasy III» et «A Link to the Past».

Évidemment, il s’agit d’une édition limitée et comme la NES Classic, la console risque d’être difficile à trouver. Cependant, Nintendo a peut-être pris quelques notes et ajustera peut-être les stocks à la demande.

Pour pouvoir jouer à «Star Fox 2», Nintendo annonce qu’il faudra battre le premier niveau de «Star Fox». C’est juste un niveau, alors pas de panique.

La console fonctionnera comme sa soeur avec un câble HDMI et deux manettes au lieu d’une seule, question de vous battre un peu contre vos amis!

La «SNES Classic Edition» sera disponible dès le 29 septembre.

À titre indicatif, le prix de la console aux États-Unis est à 80 $. Notre prédiction? 89,99 $ ou 99,99 $ ici. On vous confirme le prix dès que possible.

Les jeux de la SNES Classic Edition

«Contra III: The Alien Wars»

«Donkey Kong Country»

«EarthBound»

«Final Fantasy III»

«F-ZERO»

«Kirby Super Star»

«Kirby’s Dream Course»

«The Legend of Zelda: A Link to the Past»

«Mega Man X»

«Secret of Mana»

«Star Fox»

«Star Fox 2»

«Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting»

«Super Castlevania IV»

«Super Ghouls ’n Ghosts»

«Super Mario Kart»

«Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars»

«Super Mario World»

«Super Metroid»

«Super Punch-Out!!»

«Yoshi’s Island»