Un gigantesque mur américain s’amène au Québec... mais pas celui que Donald Trump veut construire à la frontière mexicaine. Le jeu télévisé «The Wall» fera l’objet d’une adaptation québécoise, a appris «Le Journal de Montréal».

Québecor Contenu vient effectivement d’acheter les droits du populaire rendez-vous de NBC.

Impossible de savoir où «The Wall» aboutira, mais il y a fort à parier que TVA héritera du jeu à grand déploiement puisqu’il s’agit d’une émission rassembleuse dotée d’un plateau rappelant ceux du «Banquier» et autres «Who Wants To Be A Millionaire». Musique dramatique et montage nerveux inclus.

Le concept de «The Wall» n’a rien de sorcier. Vous souvenez-vous de Plinko, ce jeu culte de «The Price Is Right» dans lequel les concurrents devaient faire tomber une pastille le long d’une imposante planche cloutée pour gagner des sous? «The Wall» reprend cette formule gagnante, mais au lieu d’une pastille, les concurrents doivent lancer des boules: vertes en cas de bonnes réponses et rouges en cas de mauvaises réponses.

Car «The Wall» teste les connaissances des participants au moyen de questions de culture générale. Les boules vertes permettent aux concurrents de gonfler leur cagnotte, tandis que les rouges réduisent sa taille. La valeur des sommes ajoutées ou retranchées est déterminée selon l’endroit où arrive chaque boule en bas du mur, lequel est divisé en 15 rangées affectées d’un montant différent. Aux États-Unis, une case porte même le montant de 1 million $. Et quand une boule verte y termine sa course, les explosions de joie des concurrents sont franchement contagieuses.

Animateur recherché

On ignore qui pilotera ce «Wall» québécois. S’il n’animait pas déjà «La Voix», «La Voix Junior» et «Lâcher lousse» (sa nouvelle émission avec Messmer), Charles Lafortune serait sans doute le choix no 1.

Pourrait-on imaginer quelqu’un comme Maripier Morin au volant? L’animatrice, qui montre chaque semaine son côté «à fleur de peau» dans «Hockey Wives», saurait certainement apporter une touche supplémentaire d’émotion au déroulement des opérations. À moins qu’on opte pour Sébastien Benoît, un vrai pro qui a toujours livré un travail irréprochable aux commandes de jeu-questionnaire comme «La fureur» et «Pyramide»?

La réponse ne devrait pas tarder.

Également en France

Distribué par Endemol, le puissant groupe médiatique qui se cache derrière les formats à succès «Big Brother» et «Star Académie», «The Wall» ralliait une moyenne de 6 770 000 téléspectateurs aux États-Unis cet hiver, selon Nielsen. L’émission est revenue en ondes jeudi soir devant 4 436 000 fidèles à NBC.

«The Wall» fait l’objet d’une adaptation française. Intitulée «The Wall: Face au mur», cette dernière est présentée sur TF1 depuis février en format hebdomadaire. Diffusée en première partie de soirée, elle rassemble une audience moyenne de 4 350 000 téléspectateurs pour une part de marché de 22,4 %.