200 croisiéristes aux Jardins de Métis

Un bateau s'est arrêté aux Jardins de Métis mardi avant-midi. Ses passagers se sont rendus sur la berge à bord de zodiacs. C'est la deuxième année consécutive qu'on a ce genre de visiteurs sur le site.

Le navire Ocean Endeavor est arrivé dans la baie des Boules à 8h. Les passagers sont en provenance du Canada, mais aussi de l’Angleterre, de l’Australie, d’Allemagne et d’Australie.

«Ça fait longtemps qu’on lutte pour avoir des croisières sur la rive sud», a indiqué le directeur des Jardins de Métis. «Les accoster dans le faux port de Mitis sur mer et de les transporter par autobus pour faire la visite, c’est magnifique et ça démontre comment nos jardins sont intéressants pour ce genre de clientèle».

«En étant en bateau, on n’a pas l’impression de voyager et on va voir plein de belles choses. Moi je voulais aller aux îles Mingan, je voulais aller à Terre-Neuve, mais c’était toujours le voyage qui me bloquait un peu, alors quand j’ai vu qu’il y avait une croisière qui offrait toutes ces destinations, j’ai trouvé que c’était intéressant», croit Thérèse Fournier, une touriste de Sherbrooke.

Hélène Bernier, une touriste de Montréal, aime l’idée de pouvoir débarquer sur des zodiacs avec des guides qui expliquent «tout ce qu’il y a d’intéressant à voir» puisque les croisières sur le Ocean Endeavor sont de type «excursion».

Une croisière sur le Ocean Endeavor coûte entre 2800$US et 12 200$US pour 10 jours. Le navire va revenir aux Jardins de Métis l’an prochain.