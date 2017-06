Bébé laissé sur la liste d’attente de la DPJ jusqu'à sa mort

Vingt-trois longues journées entre le signalement à la Direction de la protection de la Jeunesse (DPJ) et le décès d’un enfant de 20 mois au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en juin 2016. Malgré des lacérations et une fracture du fémur, les intervenants se sont relancé la balle et personne n’a cru bon sortir le bébé de son milieu.

Voilà la conclusion à laquelle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) se rend, dans son rapport rendu public hier, mettant en lumière de graves lacunes dans le processus d’analyse du signalement et à des lésions des droits de l’enfant dans le cas de l’enfant mort, le 18 juin 2016. L’enquête de la CDPDJ a été commandée par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois. Les causes de la mort du bébé ni le rapport du coroner n’ont été dévoilés.

«La DPJ a-t-elle fait quelque chose de bien dans ce dossier?», a questionné Julie Marcoux dans Le Québec matin en s’adressant au vice-président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse venu commenter le rapport. «Non», a dit Camil Picard après un long moment. «Il y aurait dû y avoir une intervention immédiate dans les quatre jours. Il a été laissé sur la liste d’attente jusqu'à sa mort, pendant 23 jours sans vérification ou intervention [de la DPJ].»

«Notre rapport est sur la non-intervention de la DPJ, à partir du moment où le signalement [confidentiel] a été fait jusqu’à son décès. Les informations dans le signalement démontraient très clairement que l’on devait être très inquiet pour l’enfant de par les blessures qu’il a subies, ses séjours à l’hôpital, une collaboration plus ou moins importante des parents, sa vulnérabilité due à son âge. Ça demandait à notre avis une intervention immédiate pour protéger cet enfant-là», précise M. Picard.

Hôpital et spécialistes

Ce dernier informe qu’entre février 2016 et sa mort, le bébé a été hospitalisé à trois reprises. «Pour une coupure à la langue, une lacération à l’oreille. Les parents se sont rendus au centre hospitalier, mais en raison de l’attente et malgré la souffrance de l’enfant, ils ne sont pas restés à l’urgence. Et moins d’un mois plus tard, il a été déclaré que l’enfant avait le fémur cassé».

«Deux médecins qui ont vu l’enfant ont indiqué que les blessures ne pouvaient pas avoir été causées par ce que les parents prétendaient, que la situation était préoccupante, mais ils n’ont pas fait de signalement», déplore Camil Picard.

L’enquête de Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse écrit aussi que dès sa naissance, l’enfant a été vu par de nombreux professionnels et spécialistes. «Il a notamment fait l’objet de deux visites médicales et selon les médecins, sa situation était préoccupante. Il a aussi a été vu par une nutritionniste, en physiothérapie et de la part des Services intégrés en périnatalité et petite enfance, et ces services ont pris fin pour des motifs qui auraient justifié un signalement.»

Obligation de signalement

L’enquête de la Commission met aussi en lumière la non-intervention des spécialistes qui ont vu le bébé. «Les professionnels ont omis de signaler sans délai la situation de l’enfant à la DPJ, malgré l’obligation prévue par l’article 39 de la LPJ pour tout professionnel qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis», est-il écrit.

Camil Picard dénonce le temps qui a passé alors que le bébé demeurait dans sa famille. «Le signalement a été reçu le 17 mai et seulement le 26 mai, le signalement a été retenu en négligence éducative, même pas en intervention d’abus possible. Avec les éléments du dossier, il aurait fallu que la DPJ aille vérifier la situation de l’enfant. Trois intervenants sont passés en une journée et demie dans le dossier en se renvoyant la balle. Il y a eu une intervention terrain ce qui signifie que la DPJ est assez inquiète pour que l’intervenant social aille dans le milieu de l’enfant, mais curieusement, on a demandé à la mère de se présenter au bureau de la DPJ avec son bébé, mais elle s’est présentée sans son enfant», poursuit le vice-président de la Commission.

«Il me semble que ça aurait dû éveiller des soupçons pour qu’un ou deux intervenants se présentent chez les parents pour vérifier son état. On l’a envoyé à l’hôpital deux médecins ont diagnostiqué une fracture du fémur et qu’il faillait être préoccupé», appuie M. Picard.

Voici des recommandations du rapport de la CDPDJ:

«Constatant la gravité des bris de services et les manquements dans ce dossier, la Commission a émis plusieurs recommandations à la PDG et à la DPJ du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui concernent notamment la révision des pratiques, la formation du personnel ainsi que le respect de l’intégralité des normes ministérielles et l’obligation d’agir dans les délais prescrits lors d’un code de priorisation 1, particulièrement dans les situations d’enfants de 0 à 5 ans. La DPJ devra faire rapport à la Commission au plus tard le 1er octobre 2017 des mesures mises en place pour donner suite à ses recommandations.

La Commission a également recommandé à la ministre déléguée de créer et de mettre en place régionalement une équipe d’experts en santé et en abus physiques en lien avec les services de protection de la jeunesse.

La Commission souligne que l’analyse de ce dossier sera prise en compte et traitée dans l’enquête systémique qu’elle a entreprise concernant l’ensemble du processus de rétention, de traitement et d’évaluation des signalements qui a court présentement au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.»