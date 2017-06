Une bactérie mortelle pouvant causer la maladie mangeuse de chair commence à se propager au sein des sans-abri et les autorités sont inquiètes.

À Montréal, un homme est mort et cinq autres cas ont été recensés depuis le mois de mai et c'est le branle-bas de combat dans les refuges pour les sans-abri.

«On intensifie les mesures d’hygiène, on a distribué du Purell, on va faire plus de suivi au niveau des douches, changements de draps et lavage de draps plus intenses, lavage de poignées de portes, donc c’est vraiment sur l’entretien qu’on mise pour l’instant», explique la directrice des Services du Campus Saint-Laurent de la mission Old Brewery, Émilie Fortier.

«Toutes les équipes ont été avisées et sont prêtes à recevoir les gens qu’on va référer de façon plus intensive dans les prochains jours», ajoute-t-elle.

Pour l'instant, la Direction régionale de santé publique a dénombré six cas d'infection à streptocoque dans quatre refuges. Dans trois cas, l'infection a pénétré sous la peau et s'est aggravée en maladie mangeuse de chair.

Clientèle plus à risque

Émilie Fortier assure que c’est la première fois au cours des dernières années que refuges montréalais sont affectés par une telle bactérie, mais précise que les itinérants demeurent plus fragiles.

«C’est sûr que notre clientèle est à risque de plus d’infections (...) ils ne vont pas toujours aller chercher les soins dont ils ont besoin».

«Ce qui ajoute à la complexité c’est que c’est une clientèle qui va se déplacer d’un endroit à l’autre (...) et à ce moment-là eux-mêmes partagent la bactérie».

«Pour l’instant, nous ne sommes pas en mode d’urgence, nous sommes vraiment en mode prévention, mais nous allons faire en sorte de ne pas tomber en mode urgence», conclut Mme Fortier.