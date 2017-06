Cinq présumés voleurs de portefeuilles arrêtés

Cinq personnes spécialisées dans le vol de portefeuilles et la fraude dans la région de Montréal ont été arrêtées la semaine dernière, a annoncé mardi le Service de police de Laval.

Walid Benaouda, 29 ans, Amine-Redha Kadri, 37 ans, Roza Zetchi, 28 ans, Anass Sanad, 23 ans et Abdelkader Bechou, 47 ans, ont été épinglés le 21 juin dernier dans le cadre de cette frappe qui a mobilisé plus de 50 policiers. Des perquisitions ont aussi eu lieu à cinq endroits à Laval, Montréal et Brossard pour cette opération appelée Gazelle.

La police de Laval a affirmé mardi que la médiatisation d’un vague de vols à la tire sur son territoire en mars lui avait permis de faire des liens avec des crimes similaires survenus dans la région montréalaise.

«Le partenariat entre les enquêteurs a permis d’identifier des sujets communs et de partager leurs connaissances des suspects», a mentionné la police de Laval par communiqué mardi.

Les malfaiteurs volaient des portefeuilles «facilement accessibles, notamment dans les poches de manteau et veston ou dans les sacs à main laissés sur le dossier des chaises» dans des bars ou des restaurants.

Des fraudes étaient alors rapidement commises avec les cartes de crédit ou de débit volées.

Les autorités ne croient pas que les suspects faisaient partie d’un réseau organisé.