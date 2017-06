Coupable de conduite en état d’ébriété... pour une dixième fois

L’impénitent Michel Girard, 49 ans, de l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, a été dénoncé par sa famille pour avoir pris le volant le jour de l’An. Sa peine sera connue en septembre.

Le 1er janvier dernier, toute sa famille réunie a tenté de le dissuader de prendre la camionnette de sa conjointe; il était déjà sous le coup de deux interdictions de conduire, à perpétuité, prononcées en 2011.

Un proche lui a enlevé les clés du véhicule, mais il les a reprises pour mettre le contact et prendre la route dans un état pitoyable. Sa nièce et son fils ont téléphoné à la police pour éviter qu’il blesse encore une fois une innocente victime, comme ce fut le cas au cours d’une de ses neuf précédentes infractions.

Obstination

La police a retracé le conducteur chez lui, bien endormi. Des traces fraîches dans la neige ont fait le lien entre la camionnette et sa porte d’entrée pour justifier son arrestation.

Girard a résisté et s’est obstiné à demander un mandat, ce que les policiers n’avaient pas à obtenir en raison de la poursuite découlant d’un crime qui venait d’être commis. Au poste de la Sécurité publique de Saguenay, Girard a soufflé plus de trois fois la limite tolérée avec des taux de 294 et 271 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

Le tribunal a refusé de le remettre en liberté à cause de ses antécédents, dont 47 mois pour conduite dangereuse en 2011. Girard a aussi forcé la tenue d’une enquête préliminaire où des membres de sa famille sont venus déclarer qu’ils n’avaient pas réussi à le convaincre.

Dénouement

Mardi, au Palais de justice de Chicoutimi, Girard a finalement accepté de reconnaître sa dixième conduite avec les facultés affaiblies et sa sixième conduite pendant interdiction. La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Karen Inkel, a retiré un onzième chef pour une deuxième conduite le même jour.

«Mon client a un très gros problème», a indiqué son avocat de l’Aide juridique, Me Olivier Théorêt : «il est atteint d’une grave maladie: l’alcoolisme».

L’avocat souhaite que son client ne touche plus jamais à un volant de sa vie. «J’espère qu’il a compris», a-t-il déclaré.

Les deux avocats ont évoqué la possibilité d’une suggestion commune de longue peine pénitencier qui sera prononcée le 5 septembre prochain.