Elle plaide coupable d'avoir tué l'homme qui l'a agressée sexuellement

Une femme de la Louisiane a plaidé coupable pour le rôle qu'elle joué dans le meurtre de l'homme accusé de l'avoir agressé sexuellement quand elle était jeune.

Robert Noce Jr, 47 ans, a été poignardé à plusieurs reprises et étranglé le 4 juillet 2015. Son corps avait été retrouvé le lendemain alors qu'il avait été caché dans un baril.

Quelque temps plus tard, Bittany Monk, 17 ans à l'époque, et son fiancé Jace Crehan ont été arrêtés puis accusés de meurtre au second degré.

En 2012, Robert Noce Jr avait été accusé d'avoir agressé sexuellement Brittany Monk. Celui-ci n'avait pas contesté ladite accusation. Cette procédure judiciaire n'est pas techniquement une reconnaissance de culpabilité, mais en a le même effet.

Deux ans plus tard, la jeune femme a finalement plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire.

Lors de son témoignage devant la cour, elle divulguera des informations qu'elle n'avait jusqu'alors pas partagées avec les autorités au sujet du meurtre.

En plaidant coupable à une accusation réduite, Monk devrait également témoigner contre son fiancé. Elle évitera ainsi une peine de prison à vie sans possibilité de libération. Elle pourrait quand même passer de 10 à 40 ans derrière les barreaux.