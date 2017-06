Engouement pour les véhicules électriques à Magog

Les bornes de ravitaillement électrique près de l'autoroute 10 à Magog sont achalandées et le seront probablement encore davantage au cours des prochaines années après l’annonce de Québec, lundi, de réduire de 40% la consommation de pétrole.

Depuis deux ans, jour pour jour, Bénédicte a vendu son ancienne voiture à essence, et roule en Tesla. «J'ai fait le saut pour les performances, pour être honnête, mais aussi pour l'environnement parce que je crois que c'est l'avenir, c'est le futur», a expliqué Bénédicte.

L'emplacement est idéal puisqu’il est près de la frontière américaine et dans le corridor Montréal et Boston.

«Ça peut aller entre 50 jusqu'à 300 recharges chaque jour», a indiqué Gilles Bélanger, le propriétaire du Carrefour Santé Globale à Magog.

Québec veut diminuer de 40% la consommation de pétrole. On souhaite faire passer le nombre d'automobiles électriques de 16 000 à 100 000 d'ici trois ans. Le réseau compte plus de 900 bornes de recharge au Québec.

«On en voit de plus en plus sur les routes, a dit Claude Harvey, directeur régional de l'Association des véhicules électriques du Québec. En Estrie, on a triplé par rapport à mai 2015, donc c'est très encourageant. Le taux de croissance s'élève à 60-70 % annuellement.»

De plus en plus de Québécois sont intéressés à laisser les des voitures à essence pour des voitures électriques, et ce, malgré leurs craintes envers l'autonomie et la rentabilité des voitures.

«C'est de moins en moins cher, plus abordable», a expliqué un homme. «Il y a de plus en plus d'installations instaurées partout, ça rend la chose plus attirante», a souligné une jeune femme.