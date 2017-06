Justin Trudeau dresse son bilan

Justin Trudeau persiste et signe: le retour à l’équilibre budgétaire n’est pas une priorité pour son gouvernement, car de l’investissement massif d’argent public est nécessaire pour faire croître l’économie.

«Notre approche met l’accent sur les besoins des Canadiens: des investissements dans le transport en commun, l’innovation, et de l’aide pour les travailleurs, les personnes âgées et les étudiants», a dit le premier ministre, mardi, en dressant le bilan de session de son gouvernement lors d’une conférence de presse à Ottawa.

En campagne électorale, le Parti libéral avait promis d’engranger un déficit de 10 milliards $, pour ensuite retrouver l’équilibre en 2019.

Mais cette promesse est depuis tombée à l’eau, en partie à cause du déficit plus élevé que prévu laissé par les conservateurs de Stephen Harper, a plaidé le premier ministre.

«Nous étions les seuls lors de la dernière élection à dire qu’au lieu d’atteindre l’équilibre budgétaire à tout prix, nous allions faire des investissements pour faire croître l’économie», s’est-il défendu.

Le budget libéral 2017 prévoit un déficit de 28,5 milliards $.

En dressant son bilan, Justin Trudeau a aussi été questionné sur la nature de l’opération militaire canadienne en Irak et la future mission de paix.

La semaine dernière, le quotidien «Globe and Mail» a révélé qu’un tireur d’élite canadien a fracassé le record du monde pour le plus long tir de l’histoire militaire en abattant un insurgé du groupe armé État islamique à plus de 3500 mètres.

Or, officiellement, le rôle du Canada au sein de la coalition consiste à former et entraîner les troupes irakiennes.

«La défense de nos alliés dans la coalition a toujours fait partie intégrante de notre mission d’entraînement et d’aide aux troupes locales», a dit M. Trudeau.

Ce n’est pas la première fois que la nature de la mission canadienne en Irak soulève des questions, alors que les affrontements entre les soldats canadiens et les djihadistes du groupe armé État islamique se sont multipliés dans la dernière année.

Justin Trudeau a aussi souligné que le Canada est toujours engagé à participer activement à une mission de paix sous l’égide de l’ONU, tel que promis en août 2016 par son parti.

L’annonce à ce sujet a été reportée à maintes reprises dans les derniers moins.

«Les Canadiens s’attendent à ce que si on envoie des troupes en Afrique où ailleurs, c’est de la bonne façon et de façon à réellement aider», a expliqué le premier ministre.