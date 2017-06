La Chine connaît la plus grande épidémie de diabète dans le monde avec environ 11% de ses habitants adultes souffrant de cette maladie métabolique tandis que près de 36% sont prédiabétiques, selon une vaste enquête nationale publiée mardi aux États-Unis.

Cette étude, effectuée en 2013 auprès de 170.287 participants, par notamment Linhong Wang du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à Pékin, fait l'objet d'une publication dans le «Journal of the American Medical Association (JAMA)».

Ces chercheurs ont mesuré la glycémie de chacun des participants à jeun. Une personne est considérée comme diabétique avec un taux supérieur à 126 milligrammes/décilitre de sang, et prédiabétique avec un taux entre 105 et 126 mg/dl.

L'hyperglycémie résulte de deux anomalies, un dysfonctionnement du pancréas qui fabrique l'insuline ou une résistance de l'organisme à cette hormone.

Parmi les personnes diabétiques en Chine, 36,5% étaient au courant de leur maladie dont 32,2% suivaient un traitement. Parmi les personnes traitées, 49,2% contrôlaient leur glycémie.

La fréquence du diabète parmi les participants chinois tibétains et musulmans est nettement plus faible que dans la population Han, très majoritaire.

Ainsi 14,7% des Hans sont diabétiques, 4,3% des Tibétains et 10,6% des musulmans.

La prévalence du diabète adulte en Chine (10,9%) est proche de celle des États unis où en 2014 9,3% des adultes américains (29,1 millions) souffraient de cette maladie, selon un rapport Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Quant aux prédiabétiques, ils représentaient aux États-Unis 37% de la population (115 millions), soit la même proportion qu'en Chine, selon ce rapport.

Avec environ 1,09 milliard d'adultes en Chine continentale en 2013, 388,1 millions pouvaient être prédiabétiques dont 200,4 millions d'hommes et 187,7 millions de femmes, selon l'étude chinoise publiée dans JAMA.

Les auteurs relèvent que cette plus faible prévalence du diabète en Chine par rapport à de précédentes estimations en 2010 pourrait s'expliquer par une méthode différente de mesure de la glycémie.

Le diabète constitue un problème de santé publique majeur dans le monde.

Sa prévalence n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies.

Au niveau mondial, 422 millions d'adultes vivaient avec le diabète en 2014, comparé à 108 millions en 1980, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2016.

La prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardio-vasculaires et d'amputation des membres inférieurs, souligne l'OMS.

Selon ce rapport, 1,5 million de décès ont directement résulté du diabète en 2012 et 2,2 millions ont été attribués à l'hyperglycémie.