La protection du site archéologique de Fort-Lorette se confirme

La Ville de Montréal compte acheter l’immeuble situé au 12 375, rue de Fort-Lorette, sur le bord de la rivière des Prairies dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville afin de protéger le site archéologique.

Une réserve foncière sera décrétée le 4 juillet, a mentionné le maire Denis Coderre, mardi.

«L'acquisition de la propriété par la Ville de Montréal pour en faire un lieu public est d'un intérêt indéniable considérant la découverte d'artéfacts et de vestiges associés au Fort-Lorette et de leur mise en valeur», a dit M. Coderre par communiqué.

Le site de cette ancienne mission sulpicienne établie à la fin du 17e siècle au Sault-au-Récollet doit aussi être protégé et classé comme étant patrimonial par le gouvernement du Québec, qui a annoncé son intention le 18 juin dernier.

Le maire Coderre a souligné le rôle de cet établissement des Sulpiciens durant la colonie française.

«L’emplacement du Fort-Lorette témoigne d’une grande volonté de travailler la terre, de s’établir et d’y faire vivre un village dans le nord de la ville : c’est tout l’intérêt d’intégrer les vestiges de cet esprit de communauté et de solidarité qui anime le projet de réserve foncière sur un joyau culturel et patrimonial de Montréal», a dit le maire.

La Ville a précisé que l’acquisition du terrain était nécessaire puisque sa protection et sa mise en valeur étaient impossibles s’il demeurait entre les mains d’un promoteur privé.

La firme Arkéos avait réalisé des fouilles archéologiques en mai à la demande de la Ville pour évaluer le potentiel de ce lieu.

Réagissant mardi à la nouvelle, Projet Montréal s’est réjoui «de constater qu’après quelques semaines de flottement, la Ville de Montréal a répondu à son appel et s’est engagée à intégrer au domaine public le site du 12 375, rue du Fort-Lorette».