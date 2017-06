«Le Québec fait tout ce qu'il peut pour se faire entendre»

Les représentants de l’industrie du bois d’œuvre se font plutôt rassurants, malgré la nouvelle tuile qui vient de leur tomber sur la tête.

On apprenait, lundi, que les États-Unis imposaient une nouvelle taxe antidumping sur le bois d’œuvre de 6,8%, laquelle s’ajoute aux droits compensatoires de près de 20% qui avaient déjà été décrétés en avril par l’administration de Donald Trump. Ces tarifs mettent une pression considérable sur les producteurs concernés.

Le président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec ne se montrait pourtant pas inquiet, en entrevue à LCN mardi matin. «Les scieries et les producteurs d’ici ont déjà le soutien des gouvernements du Québec et du Canada pour passer à travers. C’était quelque chose d’attendu», a expliqué Éric Tétrault, qui ajoute que la position de base de l’industrie n’a pas changé.

Nos voisins du Sud accusent l’industrie d’ici de concurrence déloyale, notamment parce que le gouvernement leur rend les terres de la Couronne disponibles. «On a un accès à la forêt que les Américains n’ont pas et qui fait en sorte que nos producteurs peuvent vendre nos 2X4 un peu moins cher que les Américains sur leur territoire», a poursuivi le porte-parole, tout en précisant que le gouvernement ne donne pas de subvention comme telle.

«C’est ce qui explique les deux droits (taxes): les droits anti-compensatoires pour le principe de ce qu’ils appellent, eux, une subvention, et les droits antidumping parce qu’ils considèrent qu’on vend [le bois] beaucoup moins cher sur le marché à cause de ça», a-t-il expliqué. «Ça devient compliqué, mais ce sont deux façons qu’ont les Américains de mettre de la pression dans le dossier.»

De son côté, l’industrie québécoise se mobilise pour faire face à la nouvelle donne, tout d’abord en faisant bien connaître ses attentes auprès des deux paliers de gouvernement. Elle a d’ailleurs fait part de ses inquiétudes, mais a également proposé plusieurs suggestions pour améliorer l’entente avec les États-Unis, qui ont trait à la propriété intellectuelle, la mobilité de la main d’œuvre, et à la fluidité à la frontière, parce que «le transport, c’est de l’argent, et c’est un coût qu’on refile aux clients».

M. Tétrault se montre confiant, parce qu’il estime que Donald Trump a besoin des intrants du Québec, «un très grand fournisseur du marché américain».

Il se dit également satisfait des démarches qui se font du côté de Québec, où devait se tenir une réunion importante ce mardi. «Je pense que le Québec fait tout ce qu’il peut actuellement pour se faire entendre à Washington», a-t-il conclu, sur une note optimiste.