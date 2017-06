L’ex-PDG d’Aldo tente de sauver Under Armour

En mauvaise posture, le populaire fabricant de vêtements de sport Under Armour appelle en renfort l’ex-président et chef de la direction du Groupe Aldo, Patrik Frisk.

M. Frisk s’apprête à redorer le blason d’Under Armour, après avoir cédé les rennes du fabricant de souliers québécois au fils du fondateur Aldo Bensadoun, David, en mars.

Dès le 10 juillet, il deviendra président et chef des activités de l’entreprise. Les 30 ans d’expérience de M. Frisk dans le secteur de la vente de vêtements et chaussures seront «essentiels pour transformer le modèle d'affaires d’Under Armour afin de générer de la valeur pour nos clients et nos actionnaires», a indiqué le président du conseil, Kevin Plank.

La société traverse une période difficile, avec des ventes qui déçoivent les observateurs.

Trois ans et demi chez Aldo

M. Frisk avait pris la direction d'Aldo en 2014, au moment de la retraite d'Aldo Bensadoun. Son expérience chez The North Face et Timberland, notamment, avait été des facteurs déterminants à son embauche.

Le passage de M. Frisk au sein de la marque montréalaise avait été marqué par la vente de l'enseigne Little Burgundy à l'entreprise américaine Genesco. Aldo avait aussi procédé à des mises à pied à son siège social de l'arrondissement de Saint-Laurent pendant cette période.