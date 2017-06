L'industrie forestière déçue par la taxe antidumping

L’imposition d’une taxe antidumping de près de 7 % par les États-Unis sur le bois d’œuvre en provenance du Canada, lundi, ne fait pas le bonheur de l’industrie forestière québécoise.

«Cette taxe est injuste», s’est indigné Karl Blackburn, le porte-parole de Produits forestiers Résolu. «Le régime forestier a été modifié au Québec en 2013. On paie plus cher la fibre, de 25 % à 30 %. Et de l'autre côté, celui des États-Unis, on paie encore», a poursuivi M. Blackburn.

Produits forestiers Résolu s'en tire tout de même mieux que ses concurrents. Entre la taxe antidumping et les droits compensateurs déjà en vigueur, le surcoût imposé à l’entreprise à la frontière se limitera à 17 %.

Ces taxes atteindront plutôt 27 % pour une entreprise comme Rémabec, qui opère quatre usines de bois d'oeuvre en Mauricie. L'entreprise s'estime malgré tout en mesure de faire face à la musique. «Pour l'instant, oui, il y a un grand nuage au-dessus de notre tête, mais on a quand même des outils qui font en sorte que le groupe Rémabec est encore capable de regarder vers l'avant et de pouvoir passer au travers de ce qui s'en vient», a assuré Pierre-Olivier Lussier, le porte-parole de Rémabec.

À ce jour, 19 des 200 entreprises forestières de la province ont présenté une demande d'aide financière en vertu du programme de 300 millions $ instauré par le gouvernement du Québec, en réplique aux mesures américaines. Les dossiers sont toujours à l'étude et aucun montant n'a encore été attribué.