L’«or rouge» intéresse nos producteurs

La culture du safran connaît un essor au Québec alors que de plus en plus d’agriculteurs s’intéressent à cette épice vendue pratiquement au même prix que l’or.

«C’est une culture assez facile à faire qui demande très peu d’outillage, donc moins d’investissements. Tout se fait à la main, alors il ne faut que du bon vouloir et de la passion», souligne Marie-Claude Inkel de Québec Safran, dans les Laurentides, qui possède une safranière depuis 2015.

Les premières cultures à plus grande échelle au Québec de cette épice surnommée « l’or rouge » sont apparues en 2012. Stéphane Talbot de la Maison Le Clan a été parmi les premiers à se lancer dans cette production.

«Les gens me trouvaient très bizarre quand j’ai commencé. On me disait : c’est quoi ça du safran ?», raconte l’agriculteur de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie.

Aujourd’hui, les producteurs déjà installés vendent des bulbes pour la culture à des confrères qui veulent tenter le coup sur une partie de leur terre ou se lancer entièrement dans l’aventure.

Difficile de savoir combien de producteurs et de terres sont consacrés au safran au Québec, car il n’existe pas de statistiques.

La plus chère

Mais lors du premier colloque au Québec sur le sujet en avril dernier à Trois-Rivières, une quarantaine de producteurs et de futurs producteurs s’y sont présentés parmi une centaine de participants.

Des projets naissent dans plusieurs régions du Québec et même jusqu’au Témiscamingue.

«Je vends des bulbes partout au Canada. Il y a également eu un congrès au Vermont, aux États-Unis, et on y a aussi vu une effervescence», mentionne Micheline Sylvestre, d’Emporium Safran, dans Lanaudière.

Un gramme de safran coûte environ 50 $ (22 600 $ la livre), le prix d’un gramme d’or se situe ces derniers temps autour de 40 $. Il s’agit de l’épice la plus dispendieuse au monde et la plus falsifiée.

«Il y a trois fois plus de safran qui se vend dans le monde qu’il s’en produit réellement», explique Mme Sylvestre.

Le safran vaut si cher, car tout est fait à la main et que seul le pistil de la fleur est utilisé. Même si dans la tête de plusieurs le safran est une épice exotique, il est cultivé dans les montagnes au Moyen-Orient ou en Europe, où il y a changement des températures.

La plante s’adapte donc bien à notre climat et est protégée par la neige lors des grands froids.

«Le bulbe se réveille quand la température baisse et quand la lumière diminue à la fin août», explique Mme Sylvestre.

Les fleurs apparaissent quant à elles vers la mi-octobre. Les pistils y sont alors ramassés un à un.

«S’il fait assez chaud, il y a des fleurs chaque jour et cela peut se poursuivre jusqu’à la fin novembre. J’ai même eu des fleurs à Noël il y a deux ans», souligne M. Talbot.

Rehausse le goût

Les pistils sont ensuite séchés, puis mis en pot ou ajoutés à des produits préparés comme des sirops, confitures, moutardes, sucres, sels ou vinaigres.

L’«or rouge» québécois intéresse de plus en plus les chefs ainsi que les épicuriens, il reste tout de même encore beaucoup de travail pour faire connaître le produit, selon les producteurs consultés.

Comme épice, il ne faut pas beaucoup de safran pour agrémenter un plat puisqu’il agit comme rehausseur de goût. Un quart de gramme par année serait suffisant pour la plupart des gens, selon Mme Sylvestre.

«On peut se dire que ça nous coûte plus cher de poivre dans une année parce qu’on prend beaucoup plus de poivre», ajoute Mme Inkel.

Le safran

• Épice la plus ancienne de la planète

• Son usage comme colorant remonterait à l’Antiquité

• Issue de la fleur du crocus sativus

• 150 à 200 fleurs sont nécessaires pour produire un gramme de safran