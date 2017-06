Qu’est-ce que cette infection qui contamine les itinérants?

En quelques semaines seulement, un itinérant est mort et cinq sans-abri ont été contaminés par une bactérie invasive qui peut provoquer la maladie mangeuse de chair. Les quatre refuges montréalais où ont été recensés ces cas et les autres centres qui hébergent cette clientèle vulnérable prennent les grands moyens pour éviter la propagation du streptocoque. Simon-Pierre Landry, chef de département à l'urgence de l'Hôpital Laurentien, explique ce qu’il en est.

Qu’est-ce que cette bactérie?

Peut-être avez-vous déjà été diagnostiqué d’une pharyngite à streptocoque du groupe A pour laquelle votre médecin vous a prescrit de la pénicilline pour traiter cette infection-là. On parle de la même famille de bactéries, mais il y a des sous-types, et quand ça devient invasif, ça signifie qu’il y a une infection très sévère.

Qu’arrive-t-il alors?

On parle d’une bactérie qui peut infecter soit le cerveau, les poumons, le sang, les articulations ou la peau de façon très importante causant une fasciite nécrosante ce que l’on appelle communément la maladie mangeuse de chair.

Comment peut-on contracter cette bactérie?

Par contact, c’est pourquoi la Direction régionale de santé publique (DRSP) a ordonné la désinfection des endroits où la bactérie s’est ou a pu se propager et traiter tous les gens qui ont pu être en contact avec cette infection-là. Mais ce n’est pas parce que l’on a été en contact avec cette bactérie qu'on va l’attraper. Les médecins vont décider qui doit être traité et on peut aussi traiter de façon préventive.

Pourquoi les sans-abri sont-ils à risque?

Leur système immunitaire est plus faible que la majorité des gens. Ils vivent dans la rue, les conditions sont difficiles, leur alimentation est parfois déficiente. Ils sont plus à risque comme les enfants en bas âge et les gens de plus de 70 ans. Cette catégorie de la population si elle est exposée à cette bactérie du groupe A a plus de risque de développer le syndrome invasif.

Le traitement se fait à l’aide d’antibiotiques?

Oui, mais dans le cas de la fasciite nécrosante, ça va tellement vite, que l’antibiotique n’est pas en mesure de contenir l’infection comme ce fut le cas avec Lucien Bouchard qui avait dû être amputé. C'est la seule solution pour stopper la propagation de la bactérie dans le corps du malade.