Série d'investissements dans les écoles bas-laurentiennes

Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, a procédé à une série d'annonces pour la région mardi matin. On passe de la construction de gymnases à l'ajout de ressources dans les écoles.

L’annonce d’un investissement de 2,7 millions pour la construction d’un gymnase à Petit-Matane était très attendue par la communauté.

Comme les sommes sont disponibles dès maintenant, le projet va pouvoir se concrétiser rapidement.

«Les plans sont terminés, alors c’est un projet d’automne finalement, alors je vous dirais que ça va être un beau cadeau pour la communauté de Petit-Matane et de Matane parce que c’est les jeunes, mais aussi des locaux communautaires, qui vont servir [à d’autres personnes]. On a maintenant la liberté financière au gouvernement de poser ce genre de gestes, on n’aurait pas eu la liberté de le faire dans les deux premières années de notre gouvernement».

Quand tout sera fonctionnel, les élèves n’auront plus à faire 20 kilomètres pendant leurs récréations pour aller suivre leurs cours d’éducation physique. Le directeur de l’école a expliqué qu’il compte utiliser le temps de transport pour assurer le développement des élèves, comme dans toutes les autres écoles.

La région bénéficiera d’autres investissements gouvernementaux. Jean D’Amour a annoncé une entente entre la municipalité de Sayabec et le ministère des Transports qui amène un investissement de 2,6 millions de dollars sur un projet de 10 millions.

Le centre administratif de la MRC de la Matapédia va recevoir 3,2 millions de dollars. À Saint-Damase, le centre communautaire se verra accorder une subvention de 1,1 million de dollars.