Spider-Man effraie des clients chez Starbucks

Spider-Man est prêt à faire bien des cascades pour obtenir ce qu’il veut, comme descendre du plafond d’un magasin pour récupérer un café devant des gens ébahis.

Afin de promouvoir la superproduction «Spider-Man: les retrouvailles», la compagnie Sony Entertainment a eu l’idée de récemment permettre à l’homme-araignée de surprendre (et du même coup effrayer) des clients du café Starbucks à New York.

Dans la comique vidéo mise en ligne, on peut également brièvement apercevoir Stan Lee, le célèbre créateur du superhéros. Mais impossible de savoir si c'est, comme au cinéma, Tom Holland qui a revêtu le costume rouge et bleu.

Nombreuses stars

Pour «Spider-Man: les retrouvailles» – prochaine aventure de Peter Parker et son alter ego –, l’acteur britannique prend la relève d’Andrew Garfield et Tobey Maguire afin de faire régner l’ordre et la loi.

Doté d’un budget estimé à 175 millions $ US, le long métrage peut également compter sur la présence de Michael Keaton (Vulture), Robert Downey Jr. (Iron Man), Marisa Tomei (May Parker), Jon Favreau (Happy Hogan) et Gwyneth Paltrow (Pepper Potts).

Le film réalisé par Jon Watts doit prendre l’affiche le 7 juillet.