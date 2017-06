Un disque en anglais pour Rosa Laricchiuta

Rosa Laricchiuta lancera un premier album de chansons originales en anglais à l’automne. L’équipe de l’ex-finaliste de l’émission «La Voix» est en négociation pour que ce EP de cinq chansons soit distribué aux États-Unis.

«Free», le premier extrait, se retrouvera sur les plateformes numériques et sur les ondes radio à partir du 1er septembre. Une version en français, qui s’intitulera «Laisse-moi partir», sera lancée simultanément et se retrouvera, en ajout, sur le EP qui sera en vente le 13 octobre.

«C’est un test pour voir si ça peut fonctionner», a lancé la chanteuse originaire du Nouveau-Brunswick, lors d’un entretien.

L’album a été enregistré au studio Pumpk’n Patch dans la vallée de Memramcook au Nouveau-Brunswick, et les cinq pièces ont été écrites au cours des six derniers mois.

Du rock

«Ce sont des chansons très rock qui parlent de mes expériences personnelles. J’ai toujours voulu être libre et je me suis retrouvée, dans le passé, dans des relations de couple qui n’étaient pas bonnes et qui m’empêchaient de l’être», a expliqué celle qui va se marier à l’automne.

La chanteuse à la voix rauque dit avoir été influencée, musicalement, par sa participation à la tournée effectuée, l’hiver dernier, avec le collectif Trans-Siberian Orchestra.

«Une des pièces est très très rock et je ne m’attendais pas du tout à faire quelque chose du genre. J’ai poussé ma voix comme jamais», a-t-elle fait remarquer, précisant qu’on retrouvera une ballade et que le simple «Free» sera un peu plus pop-rock sur le plan des sonorités.

Rosa Laricchiuta est satisfaite de cette première collection de chansons. «Ma voix rauque est en évidence, il y a de l’intensité et ça correspond à ce que je suis. J’écoute les pièces en boucle et ça, c’est bon signe. Je suis convaincue que ça va bien aller», a-t-elle précisé.