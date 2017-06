Une coalition veut rencontrer les ministres Arcand et Heurtel

Quatre groupes de citoyens visés par des projets de lignes aériennes à haute tension au Québec demandent une rencontre avec les ministres Pierre Arcand et David Heurtel, ainsi qu’avec le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel.

Ils craignent que la société d’État aille de l’avant avec ses projets qui risquent de défigurer le paysage de leurs communautés, dans certains cas dès l’automne prochain.

La coalition réunit les groupes SOS mont Hereford, BIUDDO, le comité aviseur de Saint-Adolphe-d’Howard et Citoyens sous haute-tension. Les quatre associations de citoyens s’opposent respectivement aux projets Northern Pass, Saint-Jean, Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur et de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île.

Monique Richard, conseillère municipale à Saint-Adolphe-d'Howard, a expliqué que le gouvernement fait la sourde oreille aux revendications de ces groupes. «Chacun à sa façon a essayé de se débattre, si on veut, pour rejoindre ces gens-là, et à un moment donné on s'est dit: “Bien, pourquoi ne pas se regrouper?” Peut-être qu'en étant quatre au lieu d'un, peut-être qu'on va nous écouter davantage», a-t-elle dit au cours d’une conférence organisée à l’Assemblée nationale en compagnie de la députée solidaire Manon Massé.

Chaque groupe souhaite proposer une solution de rechange au tracé envisagé par Hydro-Québec: soit une déviation, l’enfouissement ou l’utilisation d’une emprise existante.

Par exemple, les membres de la coalition du mont Hereford s’expliquent mal pourquoi la ligne du projet Northern Pass serait enfouie du côté américain, mais pas au Québec. «On demande qu'Hydro-Québec insère son projet dans une vraie vision de développement durable, qu'elle évite l'aire protégée du mont Hereford et qu'elle enfouisse sa ligne sur une longueur de 15 kilomètres, comme il a été démontré qu'il est possible de le faire», a expliqué sa représentante, Mélanie Lelièvre.