Une intervention policière prend une tournure inattendue

Une arrestation pour une simple infraction au Code de la route a pris une tournure inattendue samedi matin pour un policier de l’Ohio.

Pendant l’intervention, son propre véhicule, et non celui du suspect, a commencé à pris la fuite. CNN a obtenu des images de la caméra de tableau de bord de l’autopatrouille grâce à une demande d’accès à l’information.

On peut y voir l’agent du Comté de Miami intervenir auprès de l’automobiliste, sans se douter que sa voiture roule à reculons, s’éloignant de lui. À un certain moment, il se rend compte de la situation et court en direction du véhicule.

Après une course de quelques secondes, l’agent réussit à rembarquer dans son VUS de patrouille et à retourner sur les lieux de l’arrestation

Par chance, aucune collision n’a lieu.

Selon le bureau du shérif du Comté, l’agent avait laissé le véhicule embrayé. On ignore pour le moment si des mesures disciplinaires seront prises contre lui.