Une retraite bien méritée pour Raymond Duquette

Après 43 ans de carrière dans les médias, dont 33 ans à la télévision et 10 ans à la radio, notre collègue journaliste Raymond Duquette de TVA Sherbrooke tire sa révérence.

L'heure de la retraite a sonné pour celui qui se lève aux aurores depuis 16 ans déjà pour livrer les manchettes de l'actualité régionale à «Salut, bonjour».

Raymond n'avait que 16 ans lorsqu'il a animé sa toute première émission de radio sur les ondes de CJRS en 1974, au début d’une carrière surtout animée par sa passion pour les sports. En plus de livrer les nouvelles sportives sur Télé-7 pendant de nombreuses années, Raymond s'est fait un précieux allié du sport amateur dans la région de l'Estrie. Il a été témoin des exploits des André Viger, Diane Roy, Annie Perreault et Nicolas Fontaine, pour ne nommer que ceux-là.

Son travail sur le terrain lui aura permis dès son arrivée à la télévision de couvrir l'enquête du coroner sur la fusillade survenue au motel Châtillon de Rock Forest, alors que des poseurs de tapis avaient été la cible de tirs des policiers de Sherbrooke.

Par la suite, comme journaliste sportif, il a assisté à la conquête de la coupe Calder par les Canadiens de Sherbrooke en 1985. Il a aussi été aux premières loges pour couvrir le Challenge sur glace de Sherbrooke.

Plusieurs téléspectateurs se souviennent encore, 27 ans plus tard, de cette promotion qu'il avait enregistrée avec son fils Mathieu, âgé de deux ans, qui s'amusait sur les genoux de son père à réciter la liste des équipes et des joueurs de la LNH. Le père et le fils partagent encore aujourd’hui une passion pour le sport.

Raymond Duquette ne sera pas inactif pour autant. Celui qui a été élevé rue Wellington Sud à Sherbrooke continuera de s'impliquer dans sa communauté. Il entend maintenir sa collaboration avec le Mérite sportif de l'Estrie, le Panthéon des sports de Sherbrooke et la Fondation Rock-Guertin.

À l'aube de ses 60 ans, celui qui a vu la télévision se transformer et su s'ajuster aux changements technologiques aura collaboré pour une dernière fois, ce 28 juin, aux émissions matinales de TVA et de LCN.

Le premier souhait sur la liste de ses projets est de profiter de la vie aux côtés des êtres qui lui sont chers !