Voivod dans le Top 100 métal

L’album «Dimension Hatröss» de la formation québécoise Voivod fait partie des 100 meilleurs albums métal de tous les temps, selon un palmarès établi par le magazine spécialisé «Rolling Stone».

Le quatrième disque studio du groupe originaire de Jonquière, enregistré à Berlin, en Allemagne, a été lancé le 29 juin 1988. Il contient le classique «Tribal Convictions» et une reprise du thème de la série télévisée «Batman».

Il s’agit de la seule présence canadienne dans ce palmarès, dominé par les albums «Paranoid» (Black Sabbath), «Master of Puppets» (Metallica), «British Steel» (Judas Priest), «The Number of the Beast» (Iron Maiden) et le premier disque de Black Sabbath dans les cinq premières positions.

Avec ses changements de rythme, sa rapidité et son côté industriel et abrasif, «Dimension Hatröss» a, selon «Rolling Stone», marqué le heavy métal.