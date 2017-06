Au moins 14 ans en prison pour un meurtrier jaloux

Un Montréalais jaloux qui a tué son ex-conjointe au fusil à pompe, pour ensuite poignarder à mort le nouvel ami de cœur de celle-ci, devra purger au moins 14 ans au pénitencier avant d’espérer être libéré.

«Les chances de réhabilitation sont peu réjouissantes», a déploré le juge Michel Pennou mercredi juste avant de condamner Altamond Jr Little.

Little, 46 ans, avait sauvagement tué Marjorie Dammier et Maxime Berthiaume Calado, le 8 octobre 2013, à LaSalle. Le meurtrier digérait mal la rupture avec son ex-conjointe et ne supportait pas que Mme Dammier se soit mise en couple avec un autre homme.

Peine

Le soir du drame, il s’est présenté chez son ex-conjointe et une dispute a éclaté. «C’est ma femme, je peux faire ce que je veux avec elle», avait crié Little avant de prendre un fusil tronçonné et d’abattre son ex-conjointe d’un coup à la tête.

M. Berthiaume Calado a tenté d’intervenir, mais cela lui a valu d’être tué à coups de couteau. Lors du procès, Little a tenté de plaider la légitime défense ou la provocation, mais le jury n’y a pas cru et l’a déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de l’homme et de l’homicide involontaire de la femme.

«[Les proches] de M. Berthiaume Calado ont décrit la peine, mais aussi la colère d’avoir perdu un être aimé à un si jeune âge», a noté le magistrat.

La mère de Little, de son côté, avait demandé la clémence du tribunal.

Violence conjugale

Mais pour le juge, il fallait dénoncer ces homicides, d’autant plus qu’ils s’inscrivaient dans un contexte de violence conjugale. Dans les dernières années, Little avait été condamné trois fois pour des crimes contre Mme Dammier.

Étant donné qu’il s’agissait d’un meurtre, Little allait automatiquement écoper de la prison à vie. Restait toutefois à déterminer le nombre d’années qu'il devrait purger avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

Me Marie-Claude Bourassa, de la Couronne, suggérait une période de 17 ans, tandis que Me Peter Georges-Louis proposait 12 ans. Le juge a ainsi coupé la poire en deux.

Pour l’homicide involontaire de Mme Dammier, le magistrat a imposé à Little une peine de 12 ans qui sera purgée en même temps que la peine pour meurtre.