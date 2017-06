Des champs endommagés par la grêle à Saint-Nicolas

L'épisode de grêle qui a frappé la région de Lévis mardi a endommagé les productions de plusieurs agriculteurs du secteur Saint-Nicolas.

Notamment à la Ferme Mireille et Clément Gosselin où on estime que 25% de la production sera perdue. On y récolte des petits fruits et une centaine de variétés de légumes.

TVA Nouvelles

Alors qu'on est en pleine période des fraises, la production pourrait être complètement perdue. Les tomates les brocolis et les choux-fleurs ont aussi été endommagés.

Plus de 12 heures après l'épisode de grêle, il en restait toujours au sol ce mercredi.