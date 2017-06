Des émotions un peu plus fortes que prévu dans Le Monstre

Les passagers du manège Le Monstre à La Ronde ont certainement eu un peu plus peur que prévu, mercredi après-midi, après avoir été coincé dans la montée du légendaire manège pendant de longues minutes.

Selon notre journaliste Maxime Landry, qui était sur place, les occupants du manège ont dû patienter en hauteur pendant presque 10 minutes. Un deuxième train qui suivait est également resté coincé en hauteur.

Dans sa montée, le manège est fortement incliné, soit presque 45 degrés, une position plutôt inconfortable. De plus, à l’endroit où les passagers étaient arrêtés, la hauteur est assez vertigineuse.

Contacté par TVAnouvelles.ca, la chef de division aux communications pour La Ronde, Julie Perrone se fait rassurante.

«Un tel arrêt du manège prouve que les systèmes de sécurité fonctionnent», précise-t-elle. «Quand ça arrête, c’est que le système détecte un problème, mineur ou pas. C’est vraiment la démonstration que le système fonctionne. Quand ça arrive, on fait des analyses, et on pose les actions demandées. Quand tout s’arrête, c’est bon signe», ajoute la porte-parole.

Dans le cas de cet arrêt plutôt long mercredi après-midi, c’est la pluie qui est en cause. «Avec la pluie soudaine, le système arrête le temps de s’assurer que tout est correct. Il y a eu une averse surprise. D’ailleurs quand il y a beaucoup de pluie, certains manèges ferment», ajoute Mme Perrone.

Pluie : mauvais pour le freinage

Lorsqu’il pleut, le freinage de certains manèges risquerait de prendre plus de temps. C’est pour cette raison que les responsables de l’entretien et des tests ne prennent aucun risque.

Tous les manèges de La Ronde sont inspectés et testés tous les jours avant l’ouverture du parc d’attractions.

Les mécaniciens commencent à 5h du matin et travaillent jusqu’à l’ouverture, vers 11h. Ils effectuent aussi des réparations sur des immeubles ou kiosques du site.

Construit en 1985, Le Monstre n’est pas le plus vieux manège de La Ronde, mais certainement le plus connu. Il est aujourd’hui un des classiques pour les amoureux de sensations fortes.