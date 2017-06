La Grande roue de Montréal ouvrira à la fin du mois de juillet

Retardée à cause de la météo et de la grève dans l’industrie de la construction, l’ouverture de la plus grande roue du Canada ne devrait avoir lieu qu’à la fin du mois de juillet à Montréal.

Cet héritage du 375e anniversaire de la ville devrait cependant attirer des milliers de touristes, été comme hiver.

«C’est une grande roue très confortable. Du haut de ses 60 mètres, on va pouvoir voir Montréal et ses environs. On peut voir jusqu’à 28 kilomètres!», assure le directeur général de La Grande roue de Montréal.

«Elle est maintenant montée avec ses 42 cabines. Il nous reste à effectuer des ajustements sur la cabine. On va donc mettre d’immenses poches d’eau dans les cabines pour calibrer. Il nous reste aussi à brancher les derniers éléments électriques.»

Il en coûtera 25 dollars par personne pour passer une quinzaine de minutes dans la grande roue.

L’objectif est d’attirer 750 000 personnes la première année. Des touristes tout comme des gens d’affaires.

«De rajouter des attraits quatre saisons originaux comme cela, je pense que ça va aider à augmenter l'achalandage l'hiver», croit le vice-président de Tourisme Montréal, Pierre Bellerose.

«Dans des cabines de huit personnes, tu peux avoir des réunions, tu peux amener tes meilleurs clients. Tu peux aussi dîner à bord de la cabine, prendre un verre, etc.», ajoute le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Montréal s'attend cette année à une augmentation de 5% des retombées économiques liées au tourisme.

Plus de 11 millions de visiteurs sont en effet attendu, du jamais-vu depuis l'Expo 67.