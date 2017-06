La série «L’arme fatale» débarque sur *prise 2

Les célèbres policiers Riggs et Murtaugh régleront plusieurs affaires criminelles sur *prise 2 dès le 2 juillet à 21 h. La série américaine «L’arme fatale», dont ils sont les vedettes, y sera alors offerte.

Inspirée des quatre films de la franchise du même titre proposés entre 1987 et 1998, la production peut compter sur le jeu de Clayne Crawford et Damon Wayan, qui prennent respectivement le relais de Mel Gibson et Danny Glover dans la peau des deux flics.

L’arrivée de «L’arme fatale» survient peu de temps après le succès de «22.11.63», une autre série américaine.

«L’automne dernier, *prise 2 bonifiait son offre en ajoutant à sa programmation des séries basées sur des productions qui ont marqué l’imaginaire ou l’Histoire. La réponse des téléspectateurs à la présentation de l’adaptation de l’œuvre de Stephen King ¨22.11.63¨, relatant l’assassinat du président Kennedy, a été tout simplement formidable», rappelle Suzane Landry, directrice principale, Chaînes et Programmation de Groupe TVA, dans un communiqué.

Trois épisodes gratuits

La première saison de «L’arme fatale» comprend 18 épisodes qui ont déjà été relayés en anglais par le réseau Fox jusqu’en mars dernier.

Grâce au grand débrouillage de *prise 2 jusqu’au 18 juillet, les téléspectateurs pourront regarder gratuitement les trois premiers épisodes.

La suite, dont le titre original est «Lethal Weapon», doit s’amorcer dès la fin du mois de septembre aux États-Unis.

Le retour de MacGyver

À compter de l’hiver prochain, *prise 2 profitera du retour d’une autre vedette des années 1980: le célèbre bricoleur MacGyver.

La nouvelle série dans laquelle l’Américain Lucas Till défend le rôle-titre est diffusée depuis 2016 – soit presque 25 ans après la fin de l’originale avec Richard Dean Anderson – en anglais par la chaîne CBS.

La date d’entrée en ondes de «MacGyver» n’est pas connue, mais il faudra attendre en 2018.