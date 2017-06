Le huard pourrait atteindre bientôt la barre des 0,80 $ US

La tendance favorable des écarts de taux d’intérêt entre le Canada et les États-Unis combinée à une hausse des prix du pétrole pourraient permettre au huard d’atteindre bientôt la barre des 0,80 $ US, selon un économiste de Desjardins.

Constatant que le dollar canadien a recommencé à s’apprécier dans les derniers mois (il atteint actuellement 0,765 $ US), l’économiste senior de Desjardins, Hendrix Vachon, souligne dans sa dernière note économique que cette hausse ne suit pas les prix du pétrole, comme c’est le cas actuellement. Au contraire, les prix du brut ont diminué depuis la troisième semaine de mai.

Après être avoir passé en mai dernier sous la barre des 73 cents US par rapport au dollar américain, son plus bas niveau depuis plus d’un an, le dollar canadien remonte.

«La récente appréciation du huard s’explique plutôt par l’évolution des écarts de taux d’intérêt entre le Canada et les États-Unis, a indiqué M. Vachon. Les taux canadiens, notamment ceux de court terme, ont été avantagés par les statistiques économiques encourageantes et par un changement de ton de la Banque du Canada.»

L'économiste de Desjardins a indiqué que les marchés financiers estiment la probabilité d’une hausse des taux canadiens en octobre à environ 80 %.

Reste que pour que le huard atteigne 0,80 $ US, l’économiste estime que plusieurs conditions doivent être remplies, notamment un coup de pouce des prix du pétrole et d’autres signaux positifs de la Banque du Canada.

«Une hausse-surprise des taux directeurs en juillet donnerait un élan supplémentaire au huard alors que les marchés pourraient commencer à anticiper une deuxième hausse d’ici la fin de l’année», a souligné l’économiste.

Hendrix Vachon note également une légère remontée des prix du brut depuis quelques jours et table sur des prix entre 50 $ US et 55 $ US le baril pour que les effets se ressentent sur le huard.

«Dans l’ensemble, nous jugeons qu’il sera difficile de réunir toutes les conditions qui permettraient au huard de s’apprécier encore fortement. Il s’agit toutefois d’un scénario qui gagne en crédibilité», a toutefois précisé l’économiste du Mouvement Desjardins.