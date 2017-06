Le nouveau tournage de «X-Men» à Montréal démarre

Le tournage du prochain film «X-Men» a commencé mardi à Montréal et le moins qu’on puisse dire, c’est que la superproduction hollywoodienne ne fait pas les choses à moitié.

Déjà, deux grands décors extérieurs ont été construits autour des studios MELS pour les besoins du tournage, a pu constater le «Journal de Montréal».

Ces impressionnants décors extérieurs qui trônent des deux côtés des studios MELS, près de l’autoroute Bonaventure, ne sont pas sans rappeler l’immense structure temporaire que Fox avait fait construire au même endroit à l’été 2013 en empilant plusieurs dizaines de conteneurs les uns sur les autres pour le tournage de «X-Men : Jours d’un avenir passé». Ce studio extérieur de 50 pieds de hauteur avait servi pour le tournage de quelques scènes importantes du film.

Cette fois-ci, deux décors différents ont été construits de chaque côté de l’édifice des studios MELS. Décoré de plusieurs drapeaux, un de ces décors se voudrait une réplique du siège des Nations unies, selon les informations recueillies.

L’autre studio extérieur est une reproduction d’un village, avec des rues et des maisons. En plus d’avoir fait construire ces deux studios extérieurs, la production de ce prochain «X-Men» (intitulé «X-Men : Dark Phoenix») a établi son quartier général dans les locaux des studios MELS, où aura lieu une grande partie du tournage.

Jusqu’en octobre

Comme c’était le cas pour les deux films précédents de la saga qui ont été tournés à Montréal en 2013 et en 2015, l’équipe de «X-Men : Dark Phoenix» sera installée à Montréal pendant tout l’été - le tournage doit prendre fin en octobre.

Plusieurs des vedettes de la saga sont déjà arrivées à Montréal, dont James McAvoy, Sophie Turner, Nicholas Hoult et Alexandra Shipp. Jennifer Lawrence et Michael Fassbender sont aussi attendus dans la métropole plus tard cet été.

Le budget de production de «X-Men : Dark Phoenix» n’a pas été dévoilé, mais il devrait être similaire à ceux des précédents films de la saga, soit environ 200 millions $. Tournés à Montréal, les films «X-Men : Jours d’un avenir passé» et «X-Men : Apocalypse» ont produit plusieurs millions de dollars en retombées directes et indirectes pour la métropole et avaient fait travailler des centaines de techniciens québécois. On s’attend à ce que le tournage de «X-Men : Dark Phoenix» ait un impact semblable sur l’industrie du cinéma au Québec.