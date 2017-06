Le temps chaud arrive!

La prochaine fin de semaine sera chaude et humide pour les nombreuses célébrations de la fête du Canada et les déménagements, assure le météorologue Gilles Brien en entrevue à TVA Nouvelles.

«On va avoir du 28 ou 29 sur l’humidex. La semaine prochaine, on va casser le moule et on va tomber définitivement en période plus estivale», explique-t-il.

Le météorologue expérimenté rappelle que le Québec est sous un «dôme d’air frais depuis quelques semaines voire quelques mois».

«Ce dont on a besoin, c’est un répit de trois à quatre jours sans précipitation. Depuis le début du mois d’avril, c’est pratiquement toutes les 48 heures qu’il y a une bande d’averses qui touche le Québec», ajoute M. Brien. «Nous avons eu seulement trois jours en juin où le mercure a atteint 30°C.»

«Des petits pois»

Au cours de la journée de mardi, plusieurs épisodes de grêle ont été enregistrés dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie et aucun dommage n’a été constaté.

«Les grêlons étaient de la taille de moins de deux centimètres. Ce sont des petits pois qui sont tombés. On a déjà vu pire. [...] Ce n’est pas une taille suffisante pour causer des dommages. C’est à partir de deux centimètres qu’on peut voir des dommages, mais ça arrive une fois tous les cinq ans», rappelle M. Brien.