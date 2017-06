Les camionneurs devront adapter leur stratégie

Les camionneurs redoutent une hausse des coûts de transport au lendemain de la confirmation par le ministère des Transports du Québec de travaux majeurs qui auront lieu pendant quatre ans au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine, à compter de 2019.

«Depuis les sept ou huit dernières années, l’industrie du camionnage a vu ses coûts d’opération augmenter», explique Marc Cadieux de l’Association du camionnage du Québec.

Pour certains transporteurs, cela veut dire inévitablement une hausse des coûts de transport.

«Il va y avoir évidemment un transfert de coût et en fin de compte c’est certain que le consommateur va être affecté», ajoute quant à lui, Jean-Robert Lessard de Robert Transport.

Le premier ministre Philippe Couillard est conscient de l’impact économique de ce chantier.

«C’est clair que la congestion urbaine, on le sait, a un impact sur l’économie, mais ne pas réparer les infrastructures, ça aussi ça a un impact sur l’économie. Si le tunnel La Fontaine on le laisse se détériorer jusqu’à ce qu’il devienne inutilisable ça va être tout un impact sur l’économie», souligne le premier ministre Couillard.

Des élus de la Rive-Sud mettent en doute la façon de faire du ministère des Transports.

«Je suis déjà très inquiète parce qu’actuellement on vit la congestion», lance la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Elle croit que le gouvernement devrait déjà mettre en place des mesures pour atténuer les bouchons de circulation.

«Il faut mettre en place des mesures de mitigation, il faut avoir des voies réservées sur l’autoroute 20. Il faudrait aussi déjà avoir un autobus Radisson qui amène les gens en transports collectifs. On ne changera pas les habitudes en une journée parce qu’on refait le tunnel», précise la mairesse de Sainte-Julie.

Christiane Roy, courtière immobilière sur la Rive-Sud ne constate pas d’exode de la banlieue, mais des gens plus éloignés des deuxième et troisième couronnes pourraient vouloir se rapprocher de la ville et les travaux pourraient devenir un élément déclencheur.

«Est-ce que les travaux au pont-tunnel pourront nécessairement créer un changement important? Je ne croirais pas», conclut la courtière immobilière.