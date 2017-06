Michel Fugain chantera bel et bien au FEQ

Le Festival d'été de Québec (FEQ) est passé à un cheveu de devoir trouver une tête d'affiche de remplacement pour la soirée du 9 juillet, au parc de la Francophonie, en raison d'un accident de la route dont a été victime le chanteur français Michel Fugain.

Par l'entremise de l'équipe des communications du FEQ, son entourage a confirmé que le compositeur du succès «Une belle histoire» a été impliqué dans un accident à Paris, le 18 juin, alors qu'il se trouvait en voiture avec sa femme Sanda.

Selon la presse française, Fugain, 75 ans, a été victime d'une fracture du sternum et s'est cassé une côte. Le choc aurait été assez violent pour justifier un transport en ambulance vers l'hôpital.

Fort heureusement, ces blessures n'empêcheront pas Fugain de remplir ses engagements. Il était d'ailleurs sur scène, à Toulouse, trois jours après l'accident et bougeait avec aisance.

Croisé lors de l'inauguration de l'exposition «Les 50 étés du FEQ», le directeur de la programmation Louis Bellavance a dit qu'il n'avait même pas eu vent de l'accident de Fugain.

Ce dernier touche du bois. Depuis le dévoilement de la programmation, aucun artiste n'a annulé sa présence au FEQ. L'an dernier, Fetty Wap et Mac Miller avaient faux bond au festival quelques jours avant leur concert. En 2015, c'est Nickelback qui avait dû mettre une croix sur le FEQ.

Les mauvais garnements de Migos

Comme ce fut le cas dans le passé avec des membres du Wu-Tang Clan notamment, le passage à la frontière des mauvais garnements de Migos, dont le concert au FEQ est très attendu, n'est peut-être pas chose acquise.

Depuis 2015, les membres du groupe et leur garde rapprochée ont déjà eu maille à partir avec la police et la justice américaines dans des affaires de stupéfiants et de possession d'armes, entre autres.

Il y a quelques jours, lors des BET Awards, à Los Angeles, des membres de Migos, qui venait tout juste d'être élu groupe de l'année, ont été impliqués dans une confrontation musclée avec Chris Brown, qui n'est pas un enfant de choeur non plus, et son entourage. Personne n'a été blessé et aucune arrestation n'a été rapportée.

Le groupe d'Atlanta, dont la popularité a explosé après la sortie de l'album «Culture», est la tête d'affiche de la soirée du 11 juillet au parc de la Francophonie.