Michelle Rodriguez menace de quitter «Rapides et Dangereux»

Michelle Rodriguez a menacé de quitter «Rapides et Dangereux» si la saga n’offrait pas plus de place à ses personnages féminins.

La comédienne de 38 ans est présente dans la série depuis son premier épisode, sorti en 2001, mais elle a profité de la sortie vidéo du dernier opus, «Rapides et Dangereux 8», pour prévenir les producteurs qu’elle avait quelques exigences pour la suite.

F8 is out digitally today, I hope they decide to show some love to the women of the franchise on the next one. Or I just might have to say goodbye to a loved franchise. It's been a good ride & Im grateful for the opportunity the fans & studio have provided over the years... One Love 🤘🏼❤️🤗🙏🦄✨🌍🙊🤔 Une publication partagée par Michelle Rodriguez (@mrodofficial) le 27 Juin 2017 à 8h43 PDT

«F8 sort en vidéo aujourd’hui. J’espère qu’ils se montreront un peu plus généreux avec les femmes de la saga dans le prochain, a-t-elle publié sur Instagram. Ou je devrais peut-être saluer cette saga que j’aime tant. Ça a été une bonne balade, et je suis très reconnaissante envers l’opportunité que les fans et le studio m’ont offerte au fil des ans... Je vous aime.»

Bien que le dernier épisode offre des rôles à Michelle Rodriguez, mais aussi Charlize Theron et Helen Mirren, les comédiens qui leur faisaient face – parmi lesquels Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Ludacris ou Tyrese Gibson - étaient bien plus nombreux.

Ça n’avait pas empêché le film d’être un succès majeur au box-office, poussant Universal à programmer deux nouveaux épisodes de la saga pour 2019 et 2021.

Cependant, Michelle Rodriguez n’est pas la première à exprimer un certain mécontentement concernant la série. Dwayne Johnson avait déjà expliqué que si les comédiennes du film se comportaient bien, l’attitude de ses collègues masculins laissait à désirer.

La rumeur voudrait que sa critique touche notamment Vin Diesel, vedette de la saga, dont il est aussi producteur aujourd’hui. Mais s’ils ont apparemment mis leurs différents de côté, le cas de Michelle Rodriguez, lui, reste en suspens pour le moment.